Председатель фракции "Слуга народа" хочет узнать у председателя суда Александра Тупицкого, почему КС сейчас работает в "супертурборежиме".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прибыл в Конституционный суд, чтобы разобраться в нынешней ситуации. Он также прокомментировал возможные пути выхода из политического кризиса, сложившегося вокруг суда.

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Об этом он сказал в комментарии журналистам возле КС, которое транслировал телеканал "Украина 24".

Отвечая на вопрос, Смогут ли расценивать как давление на суд его сегодняшнее появление в суде, депутат отметил: "Я предвижу, что конечно, могут. Потому что мы политики, и если мы пришли, поэтому могут в этом рассматривать какие-то элементы давления. Я подчеркиваю, что мы ничего ломать, никакие двери, ничего не будем, даже не призывать... Если случилось это заседание, никто об этом не знал, об этом предварительно не было никаким образом объявлено, – это какой-то подозрительный характер носит. Возможно, господин Тупицкий сейчас объяснит, почему это так. Возможно, из-за COVID-19 или чего-то еще".

Арахамия подчеркнул, что закон о рынке земли было сложно принимать в парламенте. "Если его сейчас в каком - то кулуарном режиме откатят назад, - это ведь тоже неправильно", - заметил он.

По словам депутата, он, возможно, будет просить главу КСУ Александра Тупицкого сделать перерыв на 10 минут в заседании суда и объяснить, "почему именно так сейчас происходит, в таком супертурборежиме, и почему оно все закрыто и непрозрачно".

Арахамия отметил, что к нему должны присоединиться еще несколько коллег.

Отвечая на вопрос о возможных путях разрешения конституционного кризиса, кроме законопроекта президента Украины Владимира Зеленского, Арахамия отметил, что Конституционный суд, например, может увидеть, что у него нет доверия к обществу, и добровольно уйти в отставку".

"Это мог бы быть хороший шаг. Но я не думаю, что эти люди это будут делать", - сказал он.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона О НАБУ. В частности, постановил, что наделение президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и увольнять с должности его директора не соответствуют Конституции.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти.

27 октября Конституционный суд принял решение в деле по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

Что происходит с КСУ

2 ноября первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время Согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов сообщил, что запланированное на сегодня собрание судей Конституционного суда отменено.

"В 11 часов сегодня было отменено общее собрание судей, и была с нарушением всех процедур изменена повестка дня работы Конституционного Суда Украины... В 12 часов начнется пленарное заседание Большой палаты Конституционного суда Украины, где будет продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно официального толкования положений первого предложения части 1-й статьи 13-й, части 1-й статьи 14-й Конституции Украины - это, что касается толкования по земле", - сказал Стефанчук.

Ранее на сайте КС было обнародовано сообщение о назначении на 11:00 2 ноября в Конституционном собрания судей. Дополнительной информации по поводу того, о чем будет идти речь на собрании, не сообщалось.

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Автор: Татьяна Поляковская