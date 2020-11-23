По мнению Богдана, Зеленский больше эмоционален, чем прагматичен.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что, по его мнению, было основной причиной его увольнения.

Читайте также"Сделайте шаг назад": Богдан в интервью Собчак призвал Путина убраться из Донбасса (видео)Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Запись их беседы опубликована на ее YouTube-канале.

По его словам, главной причиной стала потеря «взаимного доверия» с президентом Владимиром Зеленским:

«В определенной точке Владимир Александрович принял решение, что он идет определенным путем. Нам было не по пути».

На уточняющий вопрос Собчак, чем же путь Зеленского отличался от его пути, Богдан сказал: «Наверное, я старался всегда прогнозировать, чем закончится тот или другой шаг. Я старался выключить эмоции и быть более прагматичным. Владимир Александрович, на мой взгляд, больше эмоционален, чем прагматичен. Я не вижу планирования эшелона своих действий».

Богдан также добавил, что его ухода из команды Зеленского хотели многие:

«У этого действия было много бенефициаров. Я не скрою, мне тоже некомфортно было там работать. Для меня увольнение в какой-то мере стало избавлением. Ты идешь на госслужбу с какой-то целью. Кому-то интересна власть ради власти, кто-то идет заработать денег, кто-то идет заработать славу. Для меня это была возможность построить что-то новое, классное, сделать сказку былью. Но когда я понял, что этого уже не получается, меня не слышат, я не могу достучаться».

Андрей Богдан: работа в команде Зеленского и увольнение

В ходе президентской кампании 2019 года Богдан был советником кандидата Владимира Зеленского по юридическим вопросам.

После победы Зеленского, 21 мая 2019 года, Богдан был назначен главой Администрации президента Украины. Позже возглавил Офис президента Украины, созданный вместо АП.

11 февраля 2020 года Богдан был снят с должности. После отставки публично подвергал критике политику президента Зеленского.

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Автор: Катерина Шварц