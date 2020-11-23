Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что, по его мнению, было основной причиной его увольнения.
Читайте также"Сделайте шаг назад": Богдан в интервью Собчак призвал Путина убраться из Донбасса (видео)Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Запись их беседы опубликована на ее YouTube-канале.
По его словам, главной причиной стала потеря «взаимного доверия» с президентом Владимиром Зеленским:
«В определенной точке Владимир Александрович принял решение, что он идет определенным путем. Нам было не по пути».
На уточняющий вопрос Собчак, чем же путь Зеленского отличался от его пути, Богдан сказал: «Наверное, я старался всегда прогнозировать, чем закончится тот или другой шаг. Я старался выключить эмоции и быть более прагматичным. Владимир Александрович, на мой взгляд, больше эмоционален, чем прагматичен. Я не вижу планирования эшелона своих действий».
Богдан также добавил, что его ухода из команды Зеленского хотели многие:
«У этого действия было много бенефициаров. Я не скрою, мне тоже некомфортно было там работать. Для меня увольнение в какой-то мере стало избавлением. Ты идешь на госслужбу с какой-то целью. Кому-то интересна власть ради власти, кто-то идет заработать денег, кто-то идет заработать славу. Для меня это была возможность построить что-то новое, классное, сделать сказку былью. Но когда я понял, что этого уже не получается, меня не слышат, я не могу достучаться».
Андрей Богдан: работа в команде Зеленского и увольнение
- В ходе президентской кампании 2019 года Богдан был советником кандидата Владимира Зеленского по юридическим вопросам.
- После победы Зеленского, 21 мая 2019 года, Богдан был назначен главой Администрации президента Украины. Позже возглавил Офис президента Украины, созданный вместо АП.
- 11 февраля 2020 года Богдан был снят с должности. После отставки публично подвергал критике политику президента Зеленского.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram