"Ситуация лучше, чем у финнов в 1939-м": экс-советник Путина рассказал, как Украина может отбить агрессию РФ

Он напомнил, что в 1939 году, когда СССР напал на Финляндию, финнов не поддержал никто, они сопротивлялись наедине.

Украина должна сама противостоять агрессии России в Крыму и на Донбассе, не дожидаясь помощи со стороны, как маленькая Финляндия в 1939 году противостояла огромному СССР.

Об этом старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, бывший советник президента РФ (2003-2005) по экономике Андрей Илларионов рассказал в интервью сайту "Сегодня".

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"Если Украина не будет сопротивляться сама, то ей не поможет никто. В этом циничном мире не помогают тому, кто не сопротивляется сам. Это не гарантия, что будут помогать, это шанс. Если жертва не оказывает сопротивления, то помогать никто не будет. Более того, много кто будет отговаривать, мол, не надо сопротивляться, потому что отсутствие сопротивления лишает другие страны прямой или косвенной помощи. Поэтому многие заинтересованы в том, чтобы Украина не сопротивлялась. Но не сама Украина", – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в 1939 году, когда СССР напал на Финляндию, финнов не поддержал никто, они сопротивлялись наедине.

"И если мы сравним соотношение военных, экономических, демографических потенциалов Финляндии и СССР 1939 года с сегодняшним соотношением потенциалов Украины и России, то сравнение будет в пользу Украины. Возможностей для сопротивления в Украине сегодня гораздо больше. Украина имеет реальных союзников. Положение Украины сегодня несравненно лучше, чем в Финляндии 1939 года. Остается дело за малым, но самое важное – желание и готовность к сопротивлению агрессии", – подчеркнул Илларионов.

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