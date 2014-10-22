В здании парламента Канады во время перестрелки находилась украинская студентка

Со студенткой все в порядке. Об этом сообщает Голос Америки в Facebook.

Еще 2-е студентов из Украины во время стрельбы находились снаружи парламентского здания. Полиция эвакуировала их в безопасное место.

В общем в Канадском парламенте сейчас проходят интернатуру 33 студента из Украины - все они находятся в безопасности.

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Об этом "Голосу Америки" по телефону из Канады рассказал директор Канадско-Украинской Парламентской Программы Игорь Бардин. По его словам, члены Парламента Канады сейчас находятся в своих офисах за закрытыми дверями. Поиск 2-х нападавших продолжается. Одного из них (общее количество нападающих 3-е) - застрелен.