Время службы в зоне АТО будет засчитываться в стаж госслужбы в трехкратном размере

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, такое решение сегодня принял Кабинет министров Украины, внеся изменения в пункт 3 Порядка исчисления стажа государственной службы.

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„В июне этого года внесены изменения в Закон Украины „О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”, согласно которым время прохождения военнослужащими военной службы в особый период засчитывается в их выслугу лет, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы на льготных условиях в порядке, определенном Кабинетом министров Украины. Во исполнение этого закона Минсоцполитики был разработан соответствующий проект постановления, которое правительство сегодня приняло”, - сообщила министр социальной политики Людмила Денисова.

Кроме того, она подчеркнула, что такая норма уже предусмотрена порядком исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и воинской службы по контракту, лицам начальственного и рядового состава органов внутренних дел и членам их семей. Проанализировав этот порядок, и с целью недопущения сужения прав участников АТО, был принят механизм зачисления времени прохождения ими военной службы в стаж государственной службы на льготных условиях.