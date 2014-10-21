ЦИК будет просить СБУ и Минобороны обеспечить безопасность на избирательных участках



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

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”Вопросы охраны и безопасности на избирательных участках Донецкой и Луганской области... ЦИК будет решать в рабочем порядке, путем направления соответствующих обращений в Министерство обороны, СБУ с целью привлечения их подразделений к обеспечению безопасности помещений избирательных комиссий, органов ведения реестра избирателей, избирательных участков, а также обеспечение охраны для транспортировки избирательной документации”, - подчеркнул он.