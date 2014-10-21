ЦИК будет просить СБУ и Минобороны обеспечить безопасность на избирательных участках
22:19, 21 октября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия будет обращаться в СБУ и Минобороны с просьбой о привлечении их подразделений к обеспечению безопасности на избирательных участках и охраны при транспортировке избирательной документации во время внеочередных парламентских выборов на территории Донецкой и Луганской областей в связи с тем, что ВР не внесла соответствующие изменения в законодательство.
ЦИК будет просить СБУ и Минобороны обеспечить безопасность на избирательных участках / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский.
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”Вопросы охраны и безопасности на избирательных участках Донецкой и Луганской области... ЦИК будет решать в рабочем порядке, путем направления соответствующих обращений в Министерство обороны, СБУ с целью привлечения их подразделений к обеспечению безопасности помещений избирательных комиссий, органов ведения реестра избирателей, избирательных участков, а также обеспечение охраны для транспортировки избирательной документации”, - подчеркнул он.
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