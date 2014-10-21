Посол Польши в США: Путин выигрывает битву, но проигрывает войну - Bloomberg

Индира Лакшмана в своей статье, которая называется «Посол Польши в США: Путин выигрывает битву, но проигрывает войну», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишет, что по словам посла Польши в Вашингтоне, президент России Владимир Путин, возможно, одержал верх в украинском конфликте, но через некоторое время ему придется заплатить за свои действия, «разрушив свою личную репутацию и репутацию России».

«В истории часто случается так, что те, кто выигрывают вначале, необязательно становятся победителями», – сказал вчера Рышард Шнепф на правительственном обеде Bloomberg в Вашингтоне.

«Если демократический мир будет и дальше объединенным, даже не используя угрозы или силу, «мы можем быть упрямыми и настойчивым», – сказал он. «Санкции и политическое давление, направленное на то, чтобы исключить Россию из дипломатических форумов, заставят российский народ понять, что лучше быть вместе с демократическим сообществом, чем вне его».

Среди 28 стран-членов Европейского союза Польша активнее всех выступала за введение жестких экономических санкций и оказание дипломатического давления на Россию, чтобы она отказалась от аннексии Крыма и перестала вмешиваться в события на востоке Украины. Польша, Германия и Великобритания оказались в числе стран, которые заставили ЕС, несмотря на возражения некоторых южно- и восточноевропейских членов, ужесточить меры в сфере долгового финансирования и ограничить сотрудничество в энергетических проектах.

Шнепф опроверг заявления о том, что некоторые страны ЕС сомневаются в необходимости продолжать оказывать экономическое давление и хотят отказаться от самых жестких мер, чтобы избежать экономических последствий.

«Подавляющее большинство стран выступают за сохранение санкций», – сказал он.

Дипломатическое давление

Посол Польши выразил обеспокоенность по поводу того, что кризис в Украине продолжается, и «совершенно очевидно, что в нем принимают участие российские войска», которые не соблюдают режим прекращения огня, сказал он. «Договоренности, которые были достигнуты некоторое время назад в Минске, не были выполнены, и мы обеспокоены тем, что это может превратиться в замороженный конфликт».

Президент Украины Петр Порошенко пытался провести переговоры с Путиным, «но это не выглядит многообещающе сейчас», – сказал он.

По словам посла, не стоит ожидать, что экономическое и дипломатическое давление, которое ЕС и США оказывают на Россию, даст немедленные результаты, «но я думаю, что в экономическом и психологическом плане в долгосрочной перспективе они принесут плоды».

Основная задача – «изменить менталитет» россиян, чтобы они перестали поддерживать зарубежную агрессию Путина, сказал Шерпф.

Мотивы Путина

Самым сильным мотивом для Путина, когда он решил аннексировать Крым и дестабилизировать ситуацию в Украине, было увеличение своей популярности в России, заявил Шнепф. Большинство россиян очень бедны, сказал он, а «национализм – всегда лучшая еда для таких людей». Поэтому возврат к старой идее о сильной имперской России очень привлекателен для тех, у кого нет других объектов и причин для гордости».

Шнепф также сказал, что Польша стремится усилить экономические связи с США, подписав трансатлантическое соглашение о свободной торговле, что сделает американские товары более доступными на польском рынке и позволит импортировать товары из Польши, такие как колбасу и органические продукты, для продажи в супермаркетах США. Посол надеется на то, что соглашение о свободной торговле между США и ЕС будет заключено в 2016 г.

Шнепф сказал, что Польша стремится подписать договоры об импорте сжиженного природного газа из США в начале следующего года, в рамках стратегии по уменьшению зависимости от российского природного газа. Он сообщил, что разговаривал с губернатором штата Техас Риком Перри, и, что польские чиновники и представители энергетических компаний посетили американские компании, в том числе San Ramon, калифорнийское подразделение Chevron Corp., и Halliburton Ко, базирующейся в Хьюстоне.

Противостоять России

Польский посол, который был членом демократической оппозиции во время коммунистического правления и стал дипломатом после смены правительства, сказал, что демократические государства «должны продолжать действовать вместе», чтобы противостоять России, которая хочет разделить и дестабилизировать Украину, и четко дать понять, что одни страны не могут делить территории других государств.

Он назвал аресты двух поляков на прошлой неделе, обвиненных в шпионаже в пользу России, «серьезной проблемой». «Нет сомнений в том, что в Польше работают спецслужбы России», – сказал он. Другие государства, такие как страны Балтии, возможно, даже более уязвимы перед российским шпионажем, сказал он.

Шнепф выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что Россия, возможно, отправила подводную лодку в воды Швеции. Вероятно, Россия хочет предупредить скандинавские государства: «Остерегайтесь, Россия способна подобраться к вам ближе».

Такое «запугивание» также может быть попыткой отговорить Швецию и Финляндию, которые не являются членами Организации Североатлантического договора, от присоединения или усиления их связей с военным альянсом.

Шнепф сказал, что Польша уверена, что НАТО будет защищать любого своего члена, которому будет угрожать Россия. Публичные заверения президента США Барака Обамы во время визита в Варшаву 4 июня имели огромное значение, сказал Шнепф.

Обама, по его словам, дал понять, что «Польше и другим странам региона больше никогда снова не придется сражаться в одиночку. Слово «снова» важно, «потому что это признание того, что в прошлом мы не получили поддержки со стороны других стран», когда Адольф Гитлер вторгся в Польшу в 1939 г., сказал Шнепф.