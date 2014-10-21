Миланские встречи стали хорошей базой для дальнейшего давления на Путина - Луценко

Об этом в прямом эфире "Свободы слова" заявил глава партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, пишет Обозреватель.

"На сегодняшний день Миланская конференция не дала большого позитива, но она продемонстрировала Путину, что Минский протокол требуют все страны выполнить, санкции никто не снимает, и ни одна страна ЕС или США не сомневаются в союзе с украинским государством. С моей точки зрения, это хорошая база для продолжения давления на Путина", - отметил Луценко.

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"Ситуация могла быть лучше. Потому что мы надеялись на публичное исполнение главного Минского соглашения - восстановление украинской контроля за нашей государственной границей. Однако мир - это всегда долгий процесс, шаг за шагом. Это война взрывается неожиданно. Мира же достигать достаточно трудно", - добавил он.