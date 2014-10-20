Foreign Policy: Когда закончатся нефтедоллары

Об этом пишет Дэниел Альтман в своей статье «Когда закончатся нефтедоллары», опубликованной на сайте издания Foreign Policy.

В эти дни хорошо быть Владимиром Путиным. Президент России может обманывать большинство европейских стран, не опасаясь последствий, благодаря их зависимости от природного газа. Между тем, покупатели Путина, вероятно, мечтают о том дне, когда они смогут сказать ему убираться. Но когда они, наконец, станут жить независимо от его ресурсов, международное влияние не будет единственным, что рухнет для России и других петрогосударств.

Я не говорю о таком виде энергетической независимости, какой могут достичь Соединенные Штаты от гидравлического разрыва пласта, или Бразилия при эксплуатации своих глубоководных нефтяных резервов. Я говорю о том дне, когда нефть и газ больше не будут использоваться в качестве топлива для транспортных средств и отопления домов. Для правительств, которые зависят от нефтяных доходов, как Россия, это может стать днем расплаты. Последние колебания спроса и цен на нефть и газ - только предварительный просмотр.

Отопление и автотранспортные средства, возможно, являются двумя крупнейшими потребителями нефти, уязвимыми к технологическим изменениям в ближайшие годы. Сейчас, Соединенные Штаты по-прежнему используют около двух третей своей нефти на бензин и отопление. Остальное идет на топливо для реактивных двигателей, пропан, пластмассы и другие продукты, которые не обязательно будут заменены электромобилями, солнечными панелями и энергией ветра. Когда спрос на бензин и отопление на основе нефти и газа упадет, цены на нефть и на природный газ, вероятно, тоже упадут. Но тогда эти другие нефтяные продукты подешевеют, люди будут покупать их больше, снова повышая спрос на нефть и газ. И, конечно, развивающиеся экономики, которые растут сегодня быстрее всех, также будут способствовать определенному спросу.

Тем не менее, справедливо предположить, что доход от продажи нефти и газа будет снижаться в течение нескольких десятилетий в странах, которые вряд ли найдут много новых запасов, как Нигерия и Саудовская Аравия. Другие отрасли, связанные с нефтью, такие как химические вещества и переработка, могут также пострадать.

Что это будет означать для будущего петрогосударств? Во многих из них, правительства зависят от доходов от нефти и газа. Два года назад, Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал статью о составлении бюджета с учетом добывающих отраслей, которая включала версию такого графика:

Двадцать стран зависят от нефти, по крайней мере, половина их государственных доходов, а еще 10 находятся на промежутке от половины до четверти. Эти страны явно уязвимы к большим изменениям в цене и количестве нефти и газа, которые они могли бы продать. Но каким из них будет сложнее всего справиться?

Одним из факторов, который повлияет на них, является диверсификация их экономики. В странах, где нефть несет ответственность за большое количество доходов, но не столько за общий объем производства, есть, по крайней мере, возможность расширения налоговой базы. Начиная с Катара в приведенном выше графике, все страны зависят от нефти менее чем на одну пятую от валового внутреннего продукта. Но некоторые из них плохо справляются со сбором налогов, что составит доход, на который они смогут положиться, когда доходы от снижения нефти и газа снизятся.

По оценкам, собранным с 2005 по 2007 год Андреасом Бюном из школы экономики Утрехтского университета и Фридрихом Шнайдером из университета Иоганна Кеплера в Линце, теневая экономика - или черный рынок - может составлять более половины ВВП Нигерии, и более чем 40 процентов в Чаде, России, Мьянме, и Кот-д'Ивуаре. (Конечно, это может быть одной из причин, почему доход от нефти составляет такую большую часть бюджетов их правительств.) Восстановление после снижения государственных доходов будет особенно тяжелым для любой из этих стран.

Более того, некоторые из стран, которые так сильно зависят от нефти, плохо проделывают работу по оказанию коммунальных услуг, даже с учетом тех доходов, которые они приносят. Из пяти стран с самыми узкими базами налогообложения, четыре - Чад, Кот-д'Ивуар, Мьянма, Нигерия – с 20 процентами за эффективность правительства находятся внизу в рейтинге качества государственного правления (Worldwide Governance Indicators). Если цены на нефть и газ резко упадут, эти страны вполне могут вообще рухнуть.

Это также вердикт рейтинга недееспособности государств, который ежегодно публикуется в журнале Foreign Policy, особенно для Чада, который в рейтинге занимает шестое место среди самых недееспособных в мире государств. Кот-д'Ивуар на 14-ом месте, Нигерия - на 17-ом, и Мьянма - на 24-ом.

Так что же эти страны могут сделать, чтобы укрепиться в будущем? С одной стороны, они могут попытаться использовать свои доходы от нефти для диверсификации своей экономики. Тем не менее, существует мало прецедентов, когда это на самом деле происходило бы. В течение трех десятилетий с 1983 по 2012 год, ни одна страна, которая когда-нибудь получала 20 процентов своего ВВП от нефти и газа - по данным Всемирного банка, которые немного отличаются от данных МВФ – существенно не уменьшила долю этих ресурсов в своей экономике. Акции, как правило, поднимались и опускались с ценами; не было никаких долгосрочных сокращений.

Наименее диверсифицированными странами на данный момент, с, по крайней мере, 40 процентами ВВП от нефти и газа, являются Республика Конго, Кувейт, Ливия, Саудовская Аравия, Ирак, Габон, Ангола и Оман. (Восточный Тимор также может быть среди них, согласно цифрам МВФ, но Всемирный банк не предоставил данных о нем.) У большинства арабских государств Персидского залива, это не вызывает большого беспокойства; их государственные инвестиционные фонды довольно обширны, так что у них есть некоторое пространство для маневров, если цены на энергоносители резко упадут. Но для других, мало возможностей:

Источник: Институт суверенных фондов, Международный валютный фонд

Если Чад, Кот-д'Ивуар, Нигерия, и Мьянма являются уязвимыми к изменению цен на энергоносители в краткосрочной перспективе, то Республика Конго, Габон, Ангола, Ирак рассматривают возможные проблемы в долгосрочной перспективе. Им будет нелегко преобразовать свою экономику для постнефтяного мира. Чем раньше они смогут начать, тем лучше.