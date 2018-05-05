Вехи недели. Татами в формате круглого стола, бунт для министра и предчувствие коалиции

На миланском геополитическом татами Петру Порошенко удалось не проиграть. Степан Полторак стал новым министром обороны под аккомпанемент протестов срочников из Национальной гвардии и выступления радикалов у стен Верховной Рады. Президент и премьер обменялись виденьем процесса создания коалиции в новом парламентском созыве.

Встреча Петра Порошенко и Владимира Путина в присутствии благословленных Бараком Обамой европейских лидеров принесла утверждение российского президента, что Донбасс является украинским. Сомневаюсь, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР слова Путина будут восприняты как указание к действию, скорее, это новая официальная версия российской внешней политики. Кремль на фоне падения цены нефти и курса рубля будет вынужден активнее примерять тогу миротворца, и ради этого может пойти даже на имитацию прекращения огня в зоне соприкосновения боевиков и украинских войск.

Еще одно направление противостояния между Россией и Украиной – газовое – в ближайшее время будет размораживаться. При посредничестве Европейского Союза Москва и Киев приблизились к возобновлению поставок «голубого золота» до 31 марта 2015 года по согласованной «зимней» цене в 385 долларов за тысячу кубометров. Критикам этой цены стоит вспомнить, что скидка, обусловленная Харьковскими соглашениями 2010 года, Россией отменена в связи с оккупацией Крыма, а поставки углеводородов из Норвегии или реверсные поставки из стран Центральной Европы носят скорее символический характер, чем реально способны заменить российские поставки.

Если на внешнеполитическом направлении наблюдается определенная разрядка напряженности, то внутри страны над столицей сгущаются тучи. Бунт в стиле light военнослужащих срочной службы Национальной гвардии, еще недавно бывших в составе Внутренних войск МВД, больше напоминал проверку на вшивость действующей власти, чем реальную попытку вооруженным путем сменить власть в стране. Уж больно показательным и целенаправленным был протест, в развитии которого оказалось немало любопытных совпадений. Призывы к демобилизации в стране, фактически ведущей войну, вряд ли могут найти широкую поддержку. Забавно, но комментирующий в своем фб-аккаунте менее значимые вещи Арсен Аваков на этот раз был весьма молчаливым, словно и не относятся нацгвардейцы к ведомому им министерству. Картину нарастания напряженности в Киеве атака радикально настроенных молодых людей под знаменами открестившихся от хулиганских проявлений «Свободы» и «Правого сектора» на Верховную Раду, успевшую принять антикоррупционные законы и утвердить Степана Полторака новым министром обороны. Похоже, ситуацию в Украине и ее столице соседские спецслужбы продолжат раскачивать, но вряд ли надеются разрешить ситуацию «малой кровью, единым ударом».

Тем временем Арсений Яценюк устроил показательное очищение Кабинета Министров, дождавшись публикации закона «Об очищении власти». Под нож показательного увольнения пошли 39 чиновников, работавших со времен президентства Януковича, люстрационную проверку в ближайшее время пройдут и сам премьер, и члены Кабинета Министров, после чего люстраторы придут в Министерство обороны и Генеральный штаб.

Интересно, что из столицы Ломбардии Петр Порошенко привез не только ожидаемую стоимость газа на зиму, но размышления о формате будущей парламентской коалиции, которую главе государства хотелось бы видеть в формате конституционного большинства. Обсуждать коалиционное соглашение не баллотирующийся непосредственно президент готов еще до 26 октября. Предлагавший аналогичный подход Арсений Яценюк обещает не торговаться с президентом за премьерский портфель и заложить в основу коалиционного соглашения выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС. Интересно, кто рискнет присоединиться к «Блоку Петра Порошенко» и «Народному фронту» в условиях напряженной предвыборной борьбы, которая достигает апогея.

Евгений Магда