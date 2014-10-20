Турчинов вручил "киборгам" из донецкого аэропорта именное оружие (видео)

Как пишет ТСН, в эфире канала 1+1 спикер Верховной Рады Александр Турчинов лично вручил украинским "киборгам" именные пистолеты - украинские "Форты".

"Это не какой-то российский "Макаров", а лучшее огнестрельное оружие - украинский "Форт", - отметил Турчинов.

Как уточняется, за проявленный героизм награды получили бойцы с позывными "Цезарь", "Девятый", "Абрикос", "Ворон", "Доцент", "Гном", "Богема", "Маршал" и "Редут".

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