Премьер: На Донбасс следует отправить специалистов, которые пропишут план восстановления

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире одного из общенациональных телеканалов в воскресенье.

«Откровенно скажу по Донбассу. Если кто-то будет называть цифры по Донбассу - о том, сколько нужно на восстановление Донбасса, то это или непрофессиональная человек, или хочет заработать политические дивиденды, - сказал Яценюк. - То, что я вижу - уничтожена инфраструктура, уничтожены аэропорты, уничтожена железная дорога, уничтожены ряд энергообъектов и предприятий. Если предварительно я оценивал убытки на Донбассе в миллиарды гривен, то теперь это уже миллиарды долларов».

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По словам главы правительства, ситуация имеет невероятное влияние на ситуацию в стране.

«Промышленность закрылась на Донбассе. И те предприятия, которые работали с нашими предприятиями, также закрылись. Потребление уменьшилось. Российские террористы умышленно стреляли по шахтам, чтобы остановить добычу угля», - сказал Яценюк.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что правительство делает все возможное, чтобы справиться с ситуацией.

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«Что делает правительство - мы формируем донорскую конференцию, мы сами с этим не справимся”, - подчеркнул глава правительства, добавив, что одновременно с проведением конференции нужно отправить миссию специалистов на Донбасс, ”которые оценят повреждения, напишут план восстановления и необходимый объем средств”.