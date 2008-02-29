Подполковник Кожа воспроизвел свой жест в суде (фоторепортаж)

Сегодня в Святошинском районном суде рассматривался протокол об административном правонарушении, составленный относительно бывшего заместителя начальника спецотряда "Кобра" Алексея Кожи.

Адвокат Алексея Кожи Татьяна Монтян считает, что инцидент с ее подзащитным - это провокация со стороны главы Секретариата Президента Виктора Балоги. Как сообщает "Лига" , об этом адвокат заявила сегодня после судебного заседания по делу об административном правонарушении А.Кожи.

В суде же подполковник воспроизвел свой знаменитый жест. Правда, он настаивает на том, что это был взмах рукой, и что средний палец спикеру померещился.

В рассмотрении дела об административном правонарушении А.Кожи объявлен перерыв до 11:30 среды, 12 марта.

Фото Александра Синицы/УНИАН