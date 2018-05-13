Ждите новых компромиссов 11–12 июля

Время переговоров и соглашений

Эта неделя в целом удачна для политической деятельности.

Можно выделить благоприятную возможность для переговоров, заключения политических договоров и формирования прочных политических союзов.

Подготовка к этим событиям началась еще в ноябре-декабре прошлого года. Эта ситуация перспективна, и будет актуальна как минимум до конца этого года. Кроме того, в конце недели эти договоры получат мощную информационную поддержку.

Это общая характеристика недели, без каких-либо персонифкаций.

Большинство политических деятелей будут склонны искать компромиссы и возможности для заключения соглашений. Но наиболее подготовленными окажутся те из них, которые начали готовить такие соглашения еще в конце прошлого года.

В конце этой недели или в начале следующей могут возникать временные задержки при заключении второстепенных договоров или соглашений. Но к концу следующей недели эти вопросы будут решены положительно.

Проблемы в политической деятельности ожидаются незначительные по сравнению с благоприятными возможностями. Они могут возникать в виде споров на информационном уровне, которые будут иметь локальное по времени значение (только для этой недели) или вообще останутся незамеченными на фоне удачных событий.

Новых обострений не будет, но станут более понятными мотивы Сложная ситуация, возникшая в парламенте в связи с избранием спикером Александра Александровича Мороза и формированием новой коалиции на прошлой неделе – это только начало процесса. Она связана с различием в понимании смысла политической реформы в Украине. К сожалению, пока что эти различия остаются, и политикам в будущем еще предстоит приложить много усилий для того, чтобы выработать общие взгляды на новую политическую систему страны. На протяжении этой недели ситуация оформится, станут более понятными мотивы, вызвавшие ее.

Важно понимать, что основная причина этих событий – различие взглядов на реформу системы управления у политической и экономической элит страны.

На этой неделе вряд ли следует ожидать новых обострений. Ситуация будет развиваться в уже оформившихся рамках, в русле известной на данный момент информации. Но возможно углубление расхождений в позициях различных политических групп, формирование новых соглашений внутри этих групп. Этому будет способствовать то, что эта неделя в целом благоприятна для заключения политических соглашений, о чем говорилось выше.

В то же время пока что компромиссные решения проблемы в целом вряд ли возможны, поэтому участники политических процессов должны будут приложить максимум выдержки, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Для поиска компромиссов в этой ситуации наиболее благоприятен период 11–12 июля.

Вадим Феофанов, астролог