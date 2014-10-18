Демсилы не договорились о едином кандидате на округе, где баллотируется Олесь Довгий

Штабы демократических сил не смогли договориться о едином кандидате в народные депутаты в округе № 102 (Кировоградская область), который бы мог конкурировать с бывшим секретарем Киевсовета Олесем Довгий.

Об этом в своем блоге на «Украинской правде» сообщил кандидат в депутаты от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем.

"Штабы демсил не смогли согласовать единого кандидата в округе 102 Кировоградской области, где выдвигается Олесь Довгий. В результате округ банально и цинично слили. Слили все: ни один из кандидатов т.н. демократических партий не ведет кампанию, штабы в Киеве мирно ожидают благополучной победы соратника Леонида Черновецкого", - написал он.

По данным Найема, в связи с этим молодые политики и активисты собираются приехать в центр округа, город Знаменку, и провести там форум "За чистые выборы".

Акция, по словам Найема, запланирована на сегодня на площади Героев Майдана в 16.00.

Как сообщалось, так называемые "партии Майдана" договорились объединиться в борьбе с одиозными кандидатами на предстоящих выборах в Верховную Раду 26 октября.

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Как сообщал УНИАН, 12 октября партия «Батькивщина» сняла семь своих кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах в интересах других кандидатов от демократических сил на выборы 26 октября.

Также партия обратилась к другим политическим демократическим силам с призывом предпринять аналогичные шаги, в частности, поддержать кандидата-мажоритарщика Алексея Луганова от "Батькивщины", который имеет все шансы победить Долгого в округе № 102 (Кировоградская область).

14 октября партия «Народный фронт» приняла решение о снятии 12-ти кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, Блок Порошенко – двух, чтобы таким образом не допустить победы на выборах 26 октября одиозных представителей режима экс-президента Виктора Януковича.

Вместе с тем о снятии кандидатов в 102-ом округе не сообщалось.

В целом в округе № 102 зарегистрировано 24 кандидата в народные депутаты.