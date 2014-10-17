Тягнибок: Украинские предприниматели должны быть защищены на уровне законов

В Украине годами пренебрегали основами конкуренции и создавали тепличные условия для развития только подконтрольных власти бизнес-групп - это привело почти к полному истреблению среднего класса как такового. Об этом заявил лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок.

Политик подчеркнул, что те предприниматели, которым все же удалось буквально выжить в этих жестких условиях, были вынуждены из года в год кормить коррупционный олигархически-бюрократический класс.

"Если парламентарии нового созыва и в дальнейшем не будут замечать проблем небольших предприятий, то о возрождении украинской экономики не может быть и речи. Изменить ситуацию можно только благодаря законотворческой деятельности, потому что еще этому парламенту удалось принять закон о люстрации, ряд антикоррупционных инициатив и несколько законов на поддержку среднего класса. Но если они так и останутся на бумаге - ни олигархи, ни коррупция, ни бюрократия никуда сами по себе не денутся", - отметил Олег Тягнибок.

Как сообщалось, ВО "Свобода" была единственной политической силой в парламенте, которая единогласно голосовала за инициативы по защите среднего класса в Украине: это закон "Об упрощении открытия бизнеса" (№2258а), а также "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредита в иностранной валюте" (№4953).

Также напомним, что во время брифинга, который состоялся 15 октября 2014 года, министр аграрной политики и продовольствия, «свободовец» Игорь Швайка отметил, что украинское сельское хозяйство должно развиваться за счет средних хозяйств, а не крупных агрохолдингов. В частности, речь шла о необходимости ограничить размер максимального земельного банка, который принадлежит одной компании.