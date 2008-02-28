Меджлис требует возбудить уголовное дело против депутатов горсовета Симферополя

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат ЧУБАРОВ требует возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц и депутатов Симферопольского городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, об этом Р.ЧУБАРОВ заявил, комментируя сегодняшнее решение горсовета, которым участок в Симферополе, где мусульмане требуют выделить землю под Соборную мечеть, признан лесопарковой зоной.

По мнению Р.ЧУБАРОВА, «тот фарс, который разворачивается сейчас в стенах Симферопольского горсовета, вступает в крайне опасную фазу». «Сейчас на этой сцене уже должен появиться прокурор АР Крым и возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц и депутатов Симферопольского городского совета», - заявил первый заместитель председателя Меджлиса. По его словам, «горсовет цинично игнорирует решение Хозяйственного суда АРК, согласно которому под Соборную мечеть должны были выделить участок на улице Ялтинской, 22 и заключить договор аренды на него». «В выделении земли вновь отказано, и те, кто принял такое решение, должны нести ответственность», - подчеркнул Р.ЧУБАРОВ.

Первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар не исключил, что подобными действиями мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО намеренно усиливает напряженность, чтобы продемонстрировать себя «защитником немусульманского населения Крыма». «Несмотря на такое решение горсовета, Меджлис крымскотатарского народа совместно с Духовным управлением мусульман Крыма продолжит акцию «От каждого мусульманина - по камню», - подчеркнул Р.ЧУБАРОВ. - Уже сейчас собрано более 64 тыс. камней для строительства будущей мечети, а через неделю, их уже будет не меньше 100 тысяч».

Как сообщал УНИАН, вопрос о выделении участка под строительство Соборной мечети в Симферополе не решается на протяжении многих лет.

10 января 2008 года на сессии горсовета было принято решение выделить под мечеть участок по улице Луговой, 6 вместо участка по улице Ялтинской, 22, как планировалось ранее. Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) выразило возмущение по этому поводу и обратилось в суд, а прокуратура Крыма вынесла протест на решение горсовета.

12 февраля на улице Ялтинской началась акция "от каждого мусульманина – по одному камню". В горсовете Симферополя назвали акцию крымских татар несанкционированной, заявив, что фактически проходит захват земли.

15 февраля Хозяйственный суд АРК обязал горсовет в десятидневный срок заключить с ДУМК договор аренды участка площадью 2,7 га по ул. Ялтинской, 22 для строительства мечети.

Отказ горсовета выделить мусульманам земельный участок по ул. Ялтинская, 22 для строительства мечети является «чистейшей воды провокацией», считает исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в Крыму Николай ИЛЬИЧЕВ. «Это чистейшей воды провокация (действия горсовета – УНИАН). Они говорят сейчас, что там (на ул. Ялтинской, 22 - УНИАН) захват. И что, вы думаете, милиция пойдет туда освобождать этот участок? Да никогда! Потому что беззаконие со стороны городского совета», - заявил Н.ИЛЬИЧЕВ.

Сегодня горсовет принял решение «по просьбам жителей» и на основания колективного обращения ряда учреждений признать лесопарковой зоной участок земли по ул. Ялтинская, 22 и прилегающую к нему территорию. Горсовет, удовлетворив протест прокуратуры, отменил решение о выделении участка земли под мечеть по ул. Луговой, 6 (поскольку мусульмане не просили власти выделить им эту землю). При этом горсовет порекомендовал ДУМК подать заявку на получение земли по ул. Луговой, 6 для строительства мечети.