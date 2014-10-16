В Луганской области повреждена предпоследняя линия электропередачи

В районе села Бахмутовка Луганской области из-за активных боевых действий перебита предпоследняя линия электропередачи ВЛ-220 Юбилейная, по которой электроэнергия поставлялась с ДТЭК Луганской ТЭС, говорится в сообщении пресс-службы компании ДТЭК.

"Из-за повреждения линии в 19:30 аварийной защитой отключились два энергоблока Луганской ТЭС, один оставался в работе. Второй блок благодаря оперативным действиям энергетиков ДТЭК удалось включить. Сейчас в работе два блока, которые по одной последней линии обеспечивают электроэнергией 1 млн жителей Луганщины", - говорится в сообщении.

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В ДТЭК также отмечают, что если за ночь поврежденную линию электропередачи не удастся восстановить, то все потребители будут получать электроэнергию по жесткому графику - по несколько часов в день.