В России ожидали от Ющенко другой оценки отношений с Москвой

Лидер российской партии Союз правых сил Никита БЕЛЫХ уверен, что российско-украинские отношения не могут быть нормальными, пока в самой России не начнутся демократические изменения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня во время дискуссии «Украинско-российские отношения в европейском контексте», проходившей в рамках Международного экономического форума «Европа - Украина» в Киеве.

По словам Н.БЕЛЫХ, сегодня, слушая выступление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на открытии форума относительно российско-украинских отношений, у него сложилось мнение, что речь идет о других странах. Лидер СПС считает, что нельзя назвать добрососедскими отношения между странами, когда Россия заявляет о возможности перенацеливания ракет против Украины, когда главным спикером по украинско-российским отношениям с российской стороны является пресс-секретарь «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

Также российский политик считает, что о дружественных отношениях не свидетельствует и пропаганда в российских СМИ, касающаяся негативных моментов в Украине. В частности, он подчеркнул, что российские СМИ умалчивают о экономическом росте Украины, увеличении инвестиций, а акцентирует свое внимание на «политическом бардаке, к которому привело навязывание западной демократии». Он считает, что все это свидетельствует о том, что Россия относится к Украине «как к временно заблудшей овечке из общего стада».

Н.БЕЛЫХ подчеркнул, что все это связано с внутренней политикой в самой России, построенной на авторитаризме и постимперском синдроме. Поэтому он убежден, что без внутренних изменений в России улучшения отношений не будет.

В тоже время Н.БЕЛЫХ возлагает надежды на предстоящие президентские выборы в России. Несмотря на то, что он назвал эти выборы недемократическими, он считает, что все же есть шанс на изменения к лучшему в стране после них. Он напомнил, что в России исключительно президентская вертикаль власти, поэтому технического Президента в стране быть не может: «В стране может быть технический премьер, а технического Президента быть не может. И оснований говорить, что МЕДВЕДЕВ будет играть роль марионетки несколько лет, не существует».

Н.БЕЛЫХ сказал, что в случае, если Дмитрий МЕДВЕДЕВ, став Президентом России, пойдет путем демократических и экономических реформ, СПС его поддержит в этом.

В тоже время другой российский политик Сергей МАРКОВ высказал иное мнение относительно украинско-российских отношений. Он считает, что Украина и Россия должны продолжать путь экономической интеграции. По его словам, в то время как Россия уважает суверенитет Украины, другие страны его нарушают, и главная цель этих стран - не дать возможности Украине и России интегрироваться. «Попытка оторвать Украину от России негативно повлияет на демократию в России», - сказал С.МАРКОВ.

В ходе дискуссии высказывались разные мнения по поводу российско-украинских отношений, а модератор дискуссии, представитель московского Центра Карнеги Лилия ШЕВЦОВА предложила украинскому парламенту учредить орден для российских политиков, которые пугают Украину в связи с ее евроатлантическими планами «За содействие Украине в ее вступлении в НАТО».