Рейтинг миллиардеров – Ахметов первый, Фирташ 11-й, Порошенко 13-й

Депутат от Партии регионов и владелец СКМ Ринат Ахметов продолжает возглавлять рейтинг долларовых миллиардеров Украины.

Об этом свидетельствует ежегодное исследование журнала "Фокус", который выйдет в пятницу.

Исследование основано только на открытой информации об активах бизнесменов.

В рейтинге состояние Ахметова оценивается в 14,6 миллиардов долларов.

На втором месте Виктор Пинчук с 10,5 миллиардами, на третьем Игорь Коломойский – с 4,76 миллиардами.

Еще один совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов занял четвертое место, его состояние журнал оценил в 4,5 миллиарда.

Народный депутат из БЮТ и владелец группы "Ferrexpo" Константин Жеваго занял пятое место с 3,8 миллиарда долларов.

На шестом месте глава правления комбината Иллича Владимир Бойко (3,1 млрд. дол.), на седьмом –совладелец ИСД Виталий Гайдук (2,7 млрд. дол.), на восьмом еще один совладелец ИСД Сергей Тарута (2,65 млрд. дол).

Завершают первую десятку украинских миллиардеров Вадим Новинский (2,5 млрд. дол) и Константин Григоришин (1,73 млрд. дол).

Один из совладельцев "РосУкрЭнерго" Дмитрий Фирташ занял в списке издания 11 место. Его состояние оценили в 1,71 млрд. дол. Двенадцатым идет президент шахты "Красноармейская-Западная №1" Леонид Байсаров.

Основатель "Укрпроминвеста" и глава правления Нацбанка Петр Порошенко занял тринадцатое место с 1,45 млрд. дол.

Глава таможенной службы Валерий Хорошковский разместился на 17 месте с 1,16 млрд. дол. А глава налоговой Сергей Буряк разделил 19-20 место рейтинга с братом Александром с 1,04 млрд. дол. на двоих. Замыкает список миллиардеров глава "Проминвестбанка" Владимир Матвиенко с 1,015 млрд.дол.

Мэр Киева Леонид Черновецкий открывает третью десятку. Он на 22 месте с 999 миллионов долларов. Двадцать пятый депутат от Партии регионов Василий Хмельницкий.

Братья Суркисы – 26-е с 915 миллионами.

50-е место занял регионал Василий Горбаль (530 млн. дол.). Экс-глава Госкомтелерадио Эдуард Прутник занял 52-е место с 520 миллионов долларов. Еще один регионал Борис Колесников – 56-й с 470 миллионами долларов.

67-й в списке харьковский губернатор Арсен Аваков с 385 миллионами долларов.

Братья Сергей и Василий Бубка за счет своего банка "Родовид" заняли 71 место (370 млн. дол.)

Украинская правда