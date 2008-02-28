Посол США: понятно, что Украина не готова к членству в НАТО

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Вильям ТЕЙЛОР считает, что Украина не готова к членству в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на брифинге во время проходящей в Києве Международной конференции «Европа – Украина».

«Понятно, что Украина не готова к членству в НАТО и члены альянса не готовы предложить Украине членство в альянсе», - сказал он.

По его словам, на Бухарестском саммите НАТО в апреле будет рассматриваться вопрос, разрешать ли Украине начинать процесс подготовки к членству.

«Я предполагаю, что саммит в Бухаресте будет положительным и для Украины, и для НАТО», - сказал он.

По словам посла, на сегодняшний день страны – члены Североатлантического альянса очень серьезно обдумывают предложение руководства Украины о присоединении к плану действий по членству в НАТО.

«До сих пор остается большая вероятность того, что на саммите в Бухаресте в апреле это предложение будет принято», - сказал посол. Он также отметил, что необходимо четко понимать, что просьба о присоединении к ПДЧ не является запросом на членство в НАТО.

«Запрос о начале дискуссий о ПДЧ не является просьбой о вступлении в НАТО», - сказал он.