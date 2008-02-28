Посол США: понятно, что Украина не готова к членству в НАТО
Тейлор прогнозирует итог саммита в Бухаресте
|Вильям ТЕЙЛОР
Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на брифинге во время проходящей в Києве Международной конференции «Европа – Украина».
«Понятно, что Украина не готова к членству в НАТО и члены альянса не готовы предложить Украине членство в альянсе», - сказал он.
По его словам, на Бухарестском саммите НАТО в апреле будет рассматриваться вопрос, разрешать ли Украине начинать процесс подготовки к членству.
«Я предполагаю, что саммит в Бухаресте будет положительным и для Украины, и для НАТО», - сказал он.
По словам посла, на сегодняшний день страны – члены Североатлантического альянса очень серьезно обдумывают предложение руководства Украины о присоединении к плану действий по членству в НАТО.
«До сих пор остается большая вероятность того, что на саммите в Бухаресте в апреле это предложение будет принято», - сказал посол. Он также отметил, что необходимо четко понимать, что просьба о присоединении к ПДЧ не является запросом на членство в НАТО.
«Запрос о начале дискуссий о ПДЧ не является просьбой о вступлении в НАТО», - сказал он.