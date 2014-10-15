Меркель обсудит с Путиным вопрос поставок газа в Украину и Минские соглашения

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Милане во время саммита «Азия-Европа» на этой неделе ряд вопросов, связанных с Украиной, сообщает ТАСС.

"Есть планы провести переговоры с российским президентом. На повестке дня будет целый ряд вопросов, связанных с Украиной, таких как поставки газа, а также соблюдение Минских договоренностей", - сказала Меркель.

Читайте такжеКерри сообщил о существовании секретных соглашений между Порошенко и Путиным

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что во время саммита в Милане запланированы встречи Путина с Меркель, а также с президентом Италии Джорджо Наполитано, председателем Совета министров Италии Маттео Ренци, федеральным канцлером Австрии Вернером Файманом.