Евросоюз видит Украину «промежуточным звеном» между ЕС и Россией?

Перспектива членства Украины в ЕС и ее партнерства с Европейским Союзом может заключаться в том, что Украина способна сыграть роль промежуточного звена между ЕС и Россией. Как передает корреспондент УРА-Информ, об этом заявил член Палаты общин Великобритании Ричард Спринг в четверг, 28 февраля, в ходе брифинга на Международном форуме «Украина – Европа».

Спринг напомнил, что Украина с одной стороны имеет соседом Европейский Союз, а с другой стороны – большого и сильного соседа Россию. Он убежден, что Украине крайне важно сохранить хорошие отношения со всеми партнерами.

«Перспектива членства Украины в ЕС и ее партнерства с Европейским Союзом может заключаться в том, что Украина способна сыграть роль промежуточного звена между ЕС и Россией. Это может стать большим основанием для успеха Украины на международной арене и усиления ее как страны в европейской семье», – заявил Спринг.