У Тимошенко думают, что если премьер еще способна говорить, то все нормально

Юлия Тимошенко чувствует себя терпимо. Так прокомментировала корреспонденту ЛІГАБізнесІнформсостояние здоровья Премьер-министра пресс-секретарь главы правительства Марина Сорока.

"Юлия Владимировна находится на больничном, до понедельника на работе она вряд ли появится. Она разговаривала со мной и сказала, что до выходных точно будет на больничном", - сказала М.Сорока, добавив, что Ю.Тимошенко интенсивно работала все эти дни и с высокой температурой ездила на переговоры в Российскую Федерацию, и подтвердив, что нынешнее заболевание главы правительства связано с осложнениями после перенесенного на ногах гриппа.

При этом пресс-секретарь Премьера опровергла информацию о том, что Ю.Тимошенко проходит лечение в отделении интенсивной терапии. Также М.Сорока опровергла появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы ухудшившемся состоянии здоровья глава правительства. "Если она (Ю.Тимошенко - ред.) со мной говорила, то, я думаю, что чувствует она себя терпимо", - подытожила М.Сорока.