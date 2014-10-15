Для отмены виз с ЕС Украина должна отгородиться «стеной» от России - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк после инспектирования уже возведенных инженерных заграждений на границе с Россией в Харьковской области.

“Если нет границы, то безвизового режима с Европейским Союзом нам никто не даст. Если нет границы, то вопрос о членстве Украины в Североатлантическом Альянсе также невозможно решить. Если нет границы, то первый этап, первая линия обороны, просто отсутствует”, - подчеркнул Яценюк.

Премьер-министр отметил, что главной целью проекта “Стена”, реализацию которого начало украинское правительство, является остановка нелегальной миграции, диверсионных групп, контроль за перемещением оружия и радиоактивных веществ.

“Правительство начало проект “Стена”. Кому не нравится “Стена”, может называть этот проект “Европейский вал”. Это обустройство восточной границы Европейского Союза”, - подчеркнул Яценюк.

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По его словам, проект “Стена” также предусматривает обустройство первой линии обороны.

По словам Яценюка, для реализации этого проекта Украина получает помощь за 15-ю международными проектами на общую сумму 500 млн грн. Премьер подчеркнул, что из Европейского Союза Украина получает помощь в размере 235 млн грн. Он отметил, что эти средства на данный момент не использовались, на проведение работ за эти деньги объявлен тендер.

Яценюк подчеркнул, что инженерное обустройство украинско-российской границы должно завершиться в течение трех лет. Активные работы начнутся после проведения тендерных процедур, которые должны закончиться до конца 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 8 октября Кабинет министров Украины принял решение о выделении дополнительно 6 млн евро на реализацию проекта "Стена" на украинско-российской границе.

Проект «Стена» предусматривает создание на границе двух оборонительных рубежей, их основным назначением будет недопущение проникновения на территорию Украины противника.

Основной объем работ составляет около 1,5 тысячи километров траншей и ходов сообщения, более 8 тыс. окопов для техники, свыше 4 тыс. блиндажей и создание 60-километрового ограждения, которую невозможно взорвать.