Ющенко в камуфляже и в танке напугал эсдеков

Первый заместитель председателя СДПУ(о) Игорь Шурма считает, что смена Президентом Украины Виктором Ющенко вышитой сорочки на камуфляж является свидетельством подготовки силового варианта разрешения политического напряжения.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе СДПУ(о), по словам И.Шурмы, начиная с 2005 года образ В.Ющенко ассоциируется "с вышитой сорочкой, соломенной шляпой и свистулькой в зубах, с которой он ездит по ярмаркам". "А в последнее время, неизвестно почему, он начал появляться в камуфляже, на танке, в окружении милиции и на учениях спецподразделений", - отметил он.

По мнению представителя СДПУ(о), это означает, что сегодня делается попытка сформировать новый имидж Президента, в котором он должен стать "своим человеком" в силовых структурах. "Учитывая непредсказуемость Банковой и напряжение, которые заметны во взаимоотношениях Президента и премьера, паралич работы Верховной Рады, мы, наверное, становимся свидетелями возможной реализации запланированного силового сценария. И, таким образом, сценарий введения непосредственного президентского правления приобретает реальные очертания", - указал И.Шурма.