На границе в Сумской области появились российские вертолеты

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

В целом, по данным ведомства, ситуация на украинско-российской границе и на линии разграничения между силами АТО и незаконными вооруженными формированиями существенных изменений не претерпела и остается напряженной.

Вчера в 14.30 состоялся обстрел из РСЗО «Град» отдела пограничной службы «Сартана» (Донецкая область). Потерь личного состава нет. Предварительно установлено, что огонь велся с н.п. Широкино.

В это же время произошел обстрел из стрелкового оружия блокпоста пограничников в районе н.п. Шевченко, вблизи Мариуполя, а еще через два часа, в 16.45 - минометный обстрел блокпоста пограничников вблизи Сартаны. Пострадавших нет. Во всех случаях огонь, который велся НВФ, корректировался с помощью БПЛА.

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В целом продолжает сохраняться тенденция к активизации незаконными вооруженными формированиями воздушной разведки позиций пограничников и сил АТО. Пограничники зафиксировали работу БПЛА на Мариупольском направлении, вблизи Донецка и вдоль админграницы с временно оккупированной территорией АР Крым в 10 случаях.

Кроме того, в ведомстве сообщили о завершении поставок зимней одежды и другого необходимого снаряжения в органы охраны границы, которые несут службу на востоке страны.