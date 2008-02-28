Еще один губернатор выходит из Нашей Украины

Председатель Днепропетровской областной государственной администрации, член Президиума партии «Народный Союз Наша Украина» Виктор БОНДАРЬ намерен выйти из рядов партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Официально прекратить членство в партии руководитель Днепропетровской области намерен после проведения Политсовета партии «Народный Союз Наша Украина», добавили в пресс-службе.

Сам В.БОНДАРЬ назвал причиной такого решения неэффективность партии, которая, несмотря на стабильную и самоотверженную работу рядовых членов партии в областях, в целом все же не смогла выполнить поставленные перед ней задачи.

«Глубоко благодарен тем членам партии, которые на местах все эти годы работали на процветание и благополучие Украины. В то же время НСНУ в своем сегодняшнем составе не смогла создать единую, мощную партию, которая бы обеспечила проведение глубоких реформ и изменение подходов к принципиальным для государства вопросам в социальной, экономической, промышленной сферах. До сих пор так и не создана политическая сила, единая партия, которая могла бы выступить «единым фронтом» и устранить коррупцию, обеспечить оптимизацию налоговой, таможенной системы, решить проблемы бизнеса и промышленных отраслей», - заявил В.БОНДАРЬ.

Губернатор отметил, что для него, как руководителя области, является неприемлемой ситуация, когда вопреки задачам, поставленным Президентом Виктором ЮЩЕНКО, НСНУ так и не смог обеспечить пересмотр межбюджетных отношений.

«Президент еще два года назад поставил задачу пересмотреть межбюджетные отношения между центром и регионами, но наши партийные лидеры не сделали в этом вопросе ничего, в результате в областях местные бюджеты обречены выполнять функцию кассиров и пожарных: выплачивать зарплату и «гасить пожары», ситуативно решать проблемы, не имея возможности планомерно развивать свой регион. Регионы сидят без денег на школы, дороги, ЖКХ, а наши партийные лидеры эти вопросы даже не поднимают», - отметил В.БОНДАРЬ.

Руководитель области заявил, что если коалиция и главная партия, в которой он состоит, не способна решать первоочередные для государства задачи, он предпочитает выйти из партии и искать более эффективные объединения.

По словам главы Днепропетровской обладминистрации, для комплексного решения многочисленных проблем, которые на сегодняшний день существуют, «перспективным является создание единой, мощной партии, в которую войдут авторитетные бизнесмены, руководители успешных промышленных предприятий, мэры, губернаторы и другие влиятельные, уважаемые в регионах и центре люди, которые понимают, что искусственное разделение страны на части бесперспективно».

Новая партия, по словам В.БОНДАРЯ, не должна строить свою работу на бесконечной эксплуатации темы языка общения в разных областях Украины, разности Запада и Востока страны, вступлении или невступлении в НАТО.

«В государстве есть более реальные, прагматичные задачи, которые мы обязаны решить: надо остановить постоянный рост тарифов, надо строить дороги, аэропорты, заводы, больницы, школы, развивать торговую, социальную и иную инфраструктуру для людей, необходимо изменить отношение государства к бизнесу и устранить сотни согласований, разрешений, сертификатов, которые тормозят развитие предпринимательства, - заявил В.БОНДАРЬ. – Людей, которые хотят зарабатывать, необходимо освободить от многочисленных чиновников, которые не редко просто измываются над бизнесом. А чиновников в свою очередь надо освободить от невыносимой бюрократии, вороха бумаг: всевозможных отчетов, планов, отписок, рапортов, которые за последние десять лет задавили в служащих всякую инициативу и, забирая все силы и время, просто не позволяют помогать людям в решении их реальных проблем».

В.БОНДАРЬ уверен, что без такой единой партии, которая вызывает уважение, и сможет реально работать, «мы обречены еще десятки лет быть с недееспособным парламентом, а наши земляки – жить без достойных средств и без веры в Украину».