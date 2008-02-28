У Тарасюка такое впечатление, что не весь НУ-НС войдет в ”партию Ющенко”

Народный депутат Украины, лидер Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК (фракция НУ - НС) отмечает, что, возможно, не все участники блока “Наша Украина – Народная самооборона” войдут в будущем в единую партию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос о сроках проведения учредительного съезда объединенной партии на основе политических сил, которые входят в блок НУ - НС.

Он отметил, что это «не легкий вопрос». По его словам, «пока рано называть сроки проведения учредительного съезда новой национально-демократической партии, которая бы объединила политические силы, входящие в блок НУ - НС. Он подчеркнул, что сегодня этот вопрос дискутируется членами политсовета блока НУ - НС. «У всех есть впечатление, что не все участники блока в нынешнем составе составят единую партию в будущем. Очевидно, что в этом процессе кто-то не будет принимать участия», - отметил Б.ТАРАСЮК. По его словам, НРУ будет принимать окончательное решение в зависимости от того, какой будет программа единой партии на базе блока НУ - НС. Он добавил, что такое окончательное решение НРУ может принять на съезде, «который вероятно состоится в первой половине этого года».