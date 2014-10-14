Мэр Сум отбыл на службу в батальон теробороны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, повестку из военкомата мэру вручили в понедельник, 13 октября, после аппаратного совещания.

Согласно сообщению, утром 14 октября Лысенко отбыл для прохождения военной службы.

«Военные сборы командного состава отрядов территориальной самообороны начались в День защитника Украины и когда украинское казачество со всем народом отмечает праздник Покровы Святой Богородицы. Вместе с другими офицерами мэр овладевает военной наукой. Занятия предусматривают как теоретический курс (тактика, топография, вооружения), так и стрельбу на полигоне. Руководители отрядов самообороны проходят также курс медицинской подготовки на базе Сумского государственного университета», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеСумы под круглосуточной охраной: на всех въездах в город появились блокпостыПри этом пресс-служба подчеркивает, что Лысенко постоянно находится на связи и в телефонном режиме координирует деятельность служб и подразделений, обеспечивающих функционирование города. Во время перерыва и после занятий он включается в процесс решения текущих вопросов жизнедеятельности Сум.

Как сообщал УНИАН, городской председатель Сум капитан запаса Лысенко 1 августа написал заявление о вступлении в ряды добровольного отряда территориальной обороны при Сумском городском военном комиссариате.