В США поддержали идею Тимошенко

Эксперты США, которые составляли отчет для Партнерского комитета США – ЕС по вопросам Украины, одним из ключевых задач для нашего государства считают заключение прямых соглашений с «Газпромом»

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий отчет был сегодня распространен на Международном форуме «Европа – Украина».

Эксперты США считают, что Украине необходимо разорвать контракты с ненужным посредником «РосУкрЭнерго» и заключить прямые контракты с «Газпромом» на снабжение газа.

Кроме того, эксперты США считают необходимым провести реструктуризацию НАК «Нафтогаз Украины», чтобы разделить добычу, управление трубопроводами и распределение. Среди ключевых задач для правительства США эксперты считают поддержку переговоров о заключении прямых контрактов. «Правительство США должно поддерживать усилия Украины заключить прямые соглашения на снабжение газа с Туркменистаном и Казахстаном. Среди авторов отчета бывший посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР.

Кроме того, эксперты США считают ключевой задачей для ЕС, чтобы ЕС поддержал попытки Украины заключить прямые соглашения на снабжение газа с Туркменистаном и Казахстаном.