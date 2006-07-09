В Южной Осетии в результате взрыва погиб секретарь Совета Безопасности Южной Осетии Олег Алборов. Цхинвали предъявляет обвинение грузинским спецслужбам. Которые будто бы стараются заострить ситуацию в зоне грузинско-осетинского конфликта накануне саммита "Большой Восьмерки" в Санкт-Петербурге. В связи с этим, Южная Осетия закрыла границу с Грузией.

Официальный Тбилиси подобные упреки называет абсурдными. Представители русских войск, которые находятся в зоне конфликта убеждают - убийство секретаря Совета Безопасности Южной Осетии - результат целенаправленного теракта. Взрыв произошел, когда утром Олег Алборов открывал гараж в дворе своего дома.

5 канал