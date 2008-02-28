Кравчук хочет знать, чьи родственники и сваты сидят на трубе

Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид КРАВЧУК считает, что при участии Секретариата Президента началась кампания по дискредитации правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Л.КРАВЧУК высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Три губернатора сидят в Администрации Президента и рассказывают о плохой работе правительства: правительство не может преодолеть инфляцию за два месяца, правительство не так относится к регионам в части организации бюджета. Я говорю открыто: начался процесс дискриминации и дискредитации правительства. Значит, ставится вопрос о его смещении», - сказал Л.КРАВЧУК.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО не будет спокойно наблюдать за процессом дискредитации ее правительства. «У нее разве мало соответствующих сил? Демократическая коалиция, которую, как я понимаю, возглавляет Президент, который должен делать все, чтобы она работала и находила пути реализации задач, стоящих перед Украиной, начинает с разрешения кому-то (пока не знаю кому, но узнаю – потом скажу) разваливать эту коалицию. Это не на пользу Украинскому государству», - считает он.

Л.КРАВЧУК считает, что сейчас во взаимоотношениях Секретариата Президента сложилась ситуация, аналогичная ситуации в 2005 году.

По его мнению, правительство занимает патриотическую позицию в переговорном процессе с российским ОАО «Газпром». «Кто из нас знает, что происходит в газовом секторе? Президент говорит одно, Москва говорит другое, Ю.ТИМОШЕНКО говорит третье. Если то, что есть на самом деле, а я читал тот документ «Газпрома», который «выплыл» в Украине, то целиком естественно, что «Газпром» стремится войти в Украину и управлять не только закупаемым газом, но и тем, который добывается в Украине. Если это правда, а это, скорее всего, правда, потому что ее никто не опровергает, то в данном случае правительство занимает патриотическую позицию. Нельзя все передать «Газпрому», - подчеркнул он.

Л.КРАВЧУК убежден, что руководство страны должно обнародовать истинную ситуацию в газовом секторе. «Чьи интересы там защищают? Кто сидит на трубе? Родственники, сваты? Кто борется, чтобы одиозные личности Украины занимали ключевые позиции в газовом хозяйстве?», – поинтересовался бывший глава государства.

«Могут быть разные отношения между Президентом и премьером. Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО (премьер-министр Украины в 1997-1999 гг. – УНИАН) и Евгений МАРЧУК (премьер-министр Украины в 1995-1996 гг. - УНИАН) хорошо знают, как мы спорили в кабинетах. Как ПЛЮЩ, КУЧМА и я сидели в кабинете – там стены тряслись. Но люди об этом не знали. Есть культура. И если Президент является всенародно избранным Президентом, он должен показывать пример толерантности в публичных отношениях с правительством и парламентом. И то, что сегодня происходит, - это проблема личных отношений, а с них начинаются конфликты», - считает Л.КРАВЧУК.