ЕС предлагает Украине сожительство

Председатель Комитета по парламентского сотрудничества ЕС-Украина Адриан СЕВЕРИН считает, что Украина должна сотрудничать с Россией в интересах Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на брифинге в рамках участия в Международном форуме «Украина - Европа» в Киеве.

По его словам, чем больше Украина сможет усилить и укрепить свои отношения с Россией, тем больше она сможет служить мостиком между Россией и ЕС. «Тем ближе Украина будет к ЕС, а еще более важно - Украина будет за ЕС», - сказал А.СЕВЕРИН.

А.СЕВЕРИН считает, что Украина при перестройке своих отношений с Россией должна «смотреть с точки зрения Европы, а не с точки зрения вопросов многовекторности».

В то же время он отметил, что не нужно в этом вопросе смешивать желание Украины относительно стратегического определения и тактическую гибкость.

Кроме того, А.СЕВЕРИН отметил, что Украина на пути евроинтеграции не должна, прежде всего, “цепляться” за формальное членство. Он подчеркнул, что вопрос пребывания Украины в Европе не подлежит сомнению.

«Украина совершенно точно и без всяких сомнений является европейской страной, и поэтому она имеет право подавать заявку на членство», - сказал он. В то же время он отметил, что в ЕС есть два подхода к членству Украины в ЕС. Первый – геополитический, второй – структурный. А.СЕВЕРИН относит себя к группе, которая руководствуется структурной точкой зрения. Именно поэтому он считает, что говорить сегодня нужно не столько о перспективах членства, сколько о конкретном практическом сотрудничестве. Он назвал важным, чтобы между Украиной и ЕС разрабатывались совместные проекты, в том числе создание зоны свободной торговли; общая стратегия в сфере энергетики; координация своих действий на международной арене и тому подобное. А.СЕВЕРИН подчеркнул, что при развитии такого сотрудничества Украина станет членом ЕС еще до того, как это станет юридическим фактом. «Давайте действовать так, как будто мы действительно интегрированы, давайте действовать так, как будто мы создаем новую экономическую ассоциацию и политическую интеграцию. Давайте не будем затрагивать вопрос, на самом ли деле мы настолько любим друг друга, что сможем жениться через 5-10 лет. Давайте организуем совместную жизнь, а брак придет», - призвал он.