У Порошенко в Харьковской области – один проходной кандидат

Это Олег Лущик в округе №177. Об этом пишет газета «Сегодня», ссылаясь на последние данные, полученные в ходе социологического опроса.

Как отмечает издание, в избирательном округе с центром в Купянске Лущик является главным претендентом на победу от демократических сил. Сейчас его поддержка со стороны избирателей находится на уровне 14,4%. Главный конкурент Олега Лущика, экс-регионал Виктор Остапчук имеет рейтинг в 17,6%. Он уже выигрывал в этом округе на прошлых выборах. Тогда Остапчуку помогли победить поддержка административного ресурса Партии регионов и «Укрзализныци» – кандидат длительное время возглавлял Южную железную дорогу.

Как отмечают эксперты, ситуация осложняется наличием третьего игрока: фермера Андрея Ровчака – самовыдвиженца, которого непублично поддержал «Народный фронт». В 2012 году он был главным конкурентом Остапчука, но проиграл ему с сокрушительным счетом: 64% против 25%. Сейчас его поддерживают 10% избирателей так называемых «демократических сил».

Ради победы над экс-регионалом Виктором Отстапчуком, демократический лагерь должен договориться о поддержке единого кандидата. По данным соцопроса, им должен стать Олег Лущик, поскольку имеет больший рейтинг и реальный потенциал для победы. Такая договоренность существенно упростила бы задачу для молодого кандидата из «Блока Петра Порошенко».

Остальные мандаты в области, судя по всему, останутся за бывшими членами Партии регионов. Сейчас все они идут на выборы как самовыдвиженцы.

У Владимира Кацубы в округе №175 конкурентов практически нет. Владимир Мураев (округ №181) тоже не чувствует приближения конкурентов. Его ближайший конкурент на прошлых выборах Михаил Яромолюк (партия «УДАР») в этот раз не участвует в выборах, а других сильных кандидатур в округе нет.

В таком же положении и Александр Биловол (округ % 180) – против него идет плеяда местных чиновников, рейтинг которых далек от популярности экс-регионала.

Против Дмитрия Шенцева (округ №176) идут богатый самовыдвиженец Павел Климец (ТМ «Олимп») и конкурент на прошлых выборах самовыдвиженец Степан Гавриш. В округе №179 схлестнулись двое выходцев из ПР: депутат Анатолий Гиршфельд и Василий Грицак – руководитель скандально известного концерна ЕДАПС.

Дмитрия Добкина – сына экс-губернатора Харьковской области, пытается выбить из седла в округе №178 Владимир Гошовский – заместитель председателя Государственной службы контроля за наркотиками. Шансы этого самовыдвиженца расценивают как ничтожно малые. Из-за его корней в западной Украине и киевской прописки его здесь считают чужим.