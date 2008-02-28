В НУ-НС признали: в блоке есть “небольшой вождизм”

Народный депутат от блока “Наша Украина - Народная самооборона” Валерий БОРИСОВ считает, что выход из НСНУ отдельных политиков ускорит процесс создания единой политической партии на базе НУ - НС.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.БОРИСОВА, большинство из тех, кто оставил ряды НСНУ, отмечали, что одним из серьезных мотивирующих толчков было то, что заторможена работа по созданию единой политической силы.

При этом В.БОРИСОВ выразил убеждение, что создание единой политической силы на сегодняшний день является насущной потребностью.

“Сегодня блок НУ - НС составляют 9 политических сил, которые практически имеют одинаковые идеологию, электорат, одинаковые политические, экономические вкусы. Но их 9”, - подчеркнул народный депутат.

По его словам, “небольшой вождизм”, который сегодня присутствует в блоке, “не добавляет нормальной динамической партийной работы, которая могла бы быть, если бы это была единая политическая сила”.

“НСНУ имеет на сегодняшний день и наработку, и желание объединиться с нашими политическими партнерами в единую политическую силу путем создания единой политической структуры. Но, к сожалению, этот процесс несколько затянулся. И я думаю, что выход и мотивация людей, которые вышли из НСНУ, как раз придаст динамику этому процессу. В частности, на Совете партии НСНУ, который состоится в субботу, я об этом намерен говорить”, - сказал В.БОРИСОВ.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля из партии НСНУ вышел глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, а 19 февраля - член Политического совета партии «Народный Союз Наша Украина», заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии, народный депутат Михаил ПОЛЯНЧИЧ, заместитель председателя партии, народный депутат Игорь КРИЛЬ, член Президиума НСНУ, народный депутат Виктор ТОПОЛОВ, член Политсовета партии, народный депутат Оксана БИЛОЗИР и член Политсовета партии, народный депутат Василий ПЕТЁВКА.

Кроме того, 27 февраля председатель Херсонской областной организации партии НСНУ Борис СИЛЕНКОВ заявил о своем выходе из партии.