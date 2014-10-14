В Луганской области идет жесткий бой на двух блокпостах Нацгвардии - Москаль

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

По данным пресс-службы, по состоянию на 11.50 14 октября бой продолжается. Подожжены украинский БТР и БМП. Связь с блокпостами потеряно, туда направлены подкрепления регулярных вооруженных сил и Нацгвардии.

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"Сегодняшняя активизация террористов связана с Покровой, которую казаки считают своим праздником, - Мы предупреждали, что в этот день готовятся вооруженные провокации. Никакие переговоры о прекращении огня с террористами не имеют результатов, это настоящие потомки власовцев, которые вероломно нарушают все договоренности", - цитирует пресс-служба председателя ОГА Москаля.