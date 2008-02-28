Часть НУ-НС начала подготовку к досрочным выборам

Народный депутат Украины от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай КАТЕРИНЧУК заявляет, что Европейская партия Украины, лидером которой он является, начала подготовку к досрочным парламентским выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАТЕРИНЧУК заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, «это вынужденная мера… Мы считаем, что вряд ли этот парламент просуществует 5 лет».

В то же время он отметил, что речь идет о мнении партии. От себя лично Н.КАТЕРИНЧУК добавил, что, по его убеждению, сегодня вообще досрочные выборы не нужны, но если парламент не работает и работать не будет, «нет другого выхода».

В контексте высказанного Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что в случае проведения досрочных выборов необходимо на законодательном уровне решить вопрос, как их проводить, то есть или через открытые списки, или путем возвращения к мажоритарной системе.