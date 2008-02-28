НУ-НС хочет от Тимошенко услышать, о чем Ющенко договорился с Путиным

Верховная Рада должна знать – в чем заключается действительное содержание договоренностей, достигнутых с Российской Федерацией, услышать позицию правительства относительно целесообразности создания двух совместных предприятий для поставок и распределения газа в Украине, считает председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-офисе председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

А.ГРИЦЕНКО считает, что вместо обсуждения различных заполитизированных проблем на первом же пленарном заседании парламента должны быть рассмотрены два внеочередных вопроса.

«Первый будет касаться государственных закупок, поскольку необходимо принять решение относительно ликвидации Тендерной палаты, разблокирования нынешней коррумпированной системы и предоставление возможности директорам школ, мэрам, губернаторам, министрам максимально быстро получить деньги и эффективно их использовать по назначению», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Вторым вопросом он предлагает заслушать премьер-министра Украины с информацией о состоянии переговоров с Российской Федерацией о газовых поставках в Украину в 2008 году и на дальнейшую перспективу.

Председатель парламентского комитета также предлагает оценить законность оснований для выплаты из государственного бюджета многомиллиардных средств, которые были перечислены посредническим структурам «РосУкрЭнерго» и «УкрГазЭнерго».

А.ГРИЦЕНКО видит в действиях правительства нарушение бюджетного законодательства, поскольку расчеты с посредническими структурами без должного документального подтверждения являются недопустимыми. Более того, по его убеждению, непонятно – почему все украинское общество, все налогоплательщики, люди, которые регулярно платят за потребленные энергоресурсы, должны покрывать сомнительные долги сомнительных посредников.

«Эти вопросы задевают интересы каждого из более 46 миллионов граждан Украины, каждого города, каждого села. Именно поэтому они должны быть рассмотрены на первом же пленарном заседании Верховной Рады», - убежден А.ГРИЦЕНКО.