Верховной Раде предлагают ввести ”день Януковича”
Законодательная инициатива трех депутатов
|Николай КАТЕРИНЧУК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Н.КАТЕРИНЧУК.
По его словам, законопроектом предлагается предоставлять возможность народным депутатам обжаловать в административных судах любое решение, утвержденное ВР. Также предлагается урегулировать права парламентской оппозиции, в частности, предоставить ей возможность при формирование повестки дня вносить в качестве первоочередных на рассмотрение два своих вопроса.
Кроме того, депутаты предлагают установить так называемый «день оппозиции».
В то же время законопроектом предусматривается установить один день для голосования в ВР – четверг.
«Я уверен, что с принятием этого закона мы сможем представить правовые основания для разблокирования работы парламента», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.