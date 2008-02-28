Верховной Раде предлагают ввести ”день Януковича”

Депутаты Николай КАТЕРИНЧУК, Вячеслав КОВАЛЬ и Сергей САС в четверг зарегистрируют в парламенте законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Н.КАТЕРИНЧУК.

По его словам, законопроектом предлагается предоставлять возможность народным депутатам обжаловать в административных судах любое решение, утвержденное ВР. Также предлагается урегулировать права парламентской оппозиции, в частности, предоставить ей возможность при формирование повестки дня вносить в качестве первоочередных на рассмотрение два своих вопроса.

Кроме того, депутаты предлагают установить так называемый «день оппозиции».

В то же время законопроектом предусматривается установить один день для голосования в ВР – четверг.

«Я уверен, что с принятием этого закона мы сможем представить правовые основания для разблокирования работы парламента», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.