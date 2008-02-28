В НУ-НС подозревают, что ”партия Ющенко” умрет, не родившись

Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай КАТЕРИНЧУК считает, что для создания единой партии на основе демократических сил на данное время становятся все меньше оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.КАТЕРИНЧУК выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Политических оснований для создания единой партии на сегодня становится все меньше и меньше”, - сказал он. При этом Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что вопрос о создании единой партии на базе блока НУ-НС может рассматриваться на съезде Европейской партии в марте.