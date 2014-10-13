Обстрел медиков нарушает все цивилизованные нормы - Минздрав о расстреле "скорой"

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

"10 октября 2014 года около 21.00 во время транспортировки больного в челюстно-лицевое отделения 1-й городской больницы города Донецк на трассе Донецк - Запорожье на блокпосту террористов возле населенного пункта Широкое была расстреляна бригаду экстренной медицинской помощи в составе фельдшера Доценко Ирины Николаевны (1965 г.р.) и водителя Канцедала Ивана Ивановича (1956 г.р.). Все члены бригады «скорой помощи» и больной погибли", - сказано в сообщении.

Читайте такжеБоевики расстреляли "скорую помощь" под Широким, три человека погибли (перехват переговоров)В связи с этим Минздрав Украины заявляет, что обстрел медицинских работников во время выполнения ими служебных обязанностей является "наиболее циничным преступлением, которое нарушает все цивилизованные нормы человечества".

Также коллектив Минздрава Украины выразил искренние соболезнования родственникам и коллегам погибших и обратился ко всем международным гуманитарным организациям с требованием дать надлежащую оценку трагическому событию и осудить действия террористических формирований на территории суверенной Украины.