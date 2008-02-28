Аваков не собирается выходить из НСНУ ни сегодня, ни в субботу?

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ не собирается выходить из партии «Наша Украина».

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе губернатора.

«Харьковский губернатор ни сейчас, ни в субботу (1 марта) не намерен заявлять о выходе из партии «Наша Украина». Спекуляции на эту тему и попытки как-то особенно толковать намерение воздержаться от комментариев до субботы – лишние», - передает пресс-служба позицию А.АВАКОВА.

Относительно позиции Харьковской партийной организации в связи с заявлениями ряда коллег можно будет говорить после внутрипартийного обсуждения на политсовете областной организации партии «Наша Украина» и на политсовете партии, сообщили в пресс-службе.

«Последовательно, на протяжении всех последних лет поддерживая позицию демократических преобразований в обществе, которые проводятся Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, заявляю: почетный председатель партии всегда будет находить твердую поддержку и опору в «Нашей Украине» в целом в стране, и уж точно – в Харьковской областной партийной организации и у меня лично», - передает слова А.АВАКОВА пресс-служба.