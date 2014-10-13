Российских военных на границе с Украиной стало на 2 тысячи меньше – Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Оперативные данные группы «Информационное сопротивление» на 15.00. Численность российских войск на приграничных территориях РФ близ госграницы с Украиной сократилась на 2 тыс. человек по сравнению с 1 октября», - сообщил он.

По словам Тымчука, из Ростовской области РФ в места постоянной дислокации (Мурманская область) убыли подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады.

Вместе с тем, как отметил военный эксперт, вместо подразделений других соединений ВС РФ, убывающих из приграничных территорий, прибывают новые подразделения, т.е. происходит ротация войск.

Читайте такжеСилы АТО в донецком аэропорту отбили 3 атаки боевиковВ частности, происходит ротация: 98-й воздушно-десантной дивизии (постоянное место дислокации – Иваново), 137-го парашютно-десантного полка (Рязань, 106-я ВДД), других подразделений из состава частей 106-й воздушно-десантной дивизии (штаб – Тула), 45-го отдельного полка специального назначения ВДВ (Кубинка).