Миллер: газовая проблема с Украиной до сих пор не решена

13:30, 28 февраля 2008
Политика
1998

Газпром ждет денег

Олексій Міллер
Проблема с украинской задолженностью за поставляемый российский газ до сих пор не решена. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на ИТАР-ТАСС.  Глава «Газпрома» Алексей Миллер сегодня сказал: «(Проблема) не решена», – сказал он. Отвечая на уточняющий вопрос о том, последовала ли уже какая-то реакция со стороны Киева на очередное предупреждение «Газпрома», глава компании дал понять, что в Москве будут считать началом решения проблемы возмещение задолженности. «Деньги пусть платит украинская сторона», – коротко ответил Миллер.
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