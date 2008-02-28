Миллер: газовая проблема с Украиной до сих пор не решена

Газпром ждет денег

Проблема с украинской задолженностью за поставляемый российский газ до сих пор не решена. Об этом сообщает Проблема с украинской задолженностью за поставляемый российский газ до сих пор не решена. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на ИТАР-ТАСС. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сегодня сказал: «(Проблема) не решена», – сказал он. Отвечая на уточняющий вопрос о том, последовала ли уже какая-то реакция со стороны Киева на очередное предупреждение «Газпрома», глава компании дал понять, что в Москве будут считать началом решения проблемы возмещение задолженности. «Деньги пусть платит украинская сторона», – коротко ответил Миллер.

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