В НУ-НС предупреждают: Киеву угрожает серия “Элита-центров”

Народный депутат Украины Оксана Билозир призывает киевлян, которые инвестировали средства в строительство жилья, быть бдительными и постоянно контролировать ход строительства.

В переданном УНИАН заявлении пресс-службы депутата от НУ-НС утверждается, что в настоящее время в государстве сложились такие условия, что граждане-инвесторы могут надеяться исключительно на добропорядочность застройщиков, которым доверили свои средства. Как замечает Билозир, украинская власть, в том числе и местная, вообще ничего не знает о проблемах обманутых инвесторов и не владеет информацией относительно подобных случаев или существования рисков на подконтрольной территории.

"Мы обратились во все районные администрации города Киева с просьбой предоставить информацию о наличии в районе проблем, подобных ситуации с "центром" Элиты, - утверждает Билозир. - И что шокирует: в некоторых райгосадминистрациях даже не знают, что в их районе такие проблемы существуют, хотя к нам уже обращались обманутые инвесторы. Подобная ситуация и в Киевской городской государственной администрации. Когда мы спросили кто осуществляет общий контроль (в целом) за ходом строительства, то получили ответ, что этими вопросами никто специально не занимается".

Депутат признала, что действительно “мы имеем серьезный пробел в законодательстве, который позволяет недобросовестным застройщикам обворовывать людей”.

В условиях, когда Верховная Рада не работает длительное время, то есть латать “дыры” в законах фактически нет кому, Билозир считает, что именно мер Киева Леонид Черновецкий должен принять меры относительно контроля за ходом строительства жилья, которое строится за средства инвесторов, “и именно на него должна быть возложена персональная ответственность за последующие кризисные явления, которые могут возникнуть...”