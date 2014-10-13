В Донецке снова раздаются взрывы и мощные залпы из тяжелых орудий

Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.

Отмечается, что системы жизнеобеспечения города работают. В Кировском районе ведутся плановые ремонтные работы на подстанции ХБК, в связи с чем возможны временные отключения потребителей от электроснабжения.

Читайте такжеВ Донецке в результате обстрела ранены трое мирных жителей Кроме того, ремонтные бригады приступили к восстановлению поврежденного водовода на пересечении улиц Башкирской и Артемовской, по которому вода подается сразу на несколько водопроводных узлов города, говорится в сообщении.