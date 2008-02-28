Порошенко не верит в затею Балоги

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО убежден, что уровень инфляции в Украине не будет препятствием ее евроинтеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге для прессы в рамках международного форума «Европа – Украина», который открылся в Киеве.

П.ПОРОШЕНКО выразил сожаление по поводу того, что в некоторых европейских странах сейчас существует инфляция, которая выражается двузначными цифрами. «И Украина не является чемпионом по, например, январской инфляции», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что это связано с разными факторами, в том числе с мировой тенденцией повышения цен на продукты питания и пр.

«По моему мнению, Украина имеет намного более амбициозные и сложные задачи для соответствия критериям Копенгагенского соглашения», - сказал он, добавив, что, прежде всего, главной проблемой Украины является борьба с коррупцией.

В то же время во время подхода к прессе уже после брифинга П.ПОРОШЕНКО отказался комментировать правительственный план преодоления инфляции, сославшись на то, что пока нет окончательного документа, утвержденного на заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Кабинет министров принял за основу комплекс антиинфляционных мер.