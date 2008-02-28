Рудьковский до сих пор под капельницами

Экс-министр транспорта, член СПУ Николай РУДЬКОВСКИЙ по-прежнему находится в клинике "Борис".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ со ссылкой на пресс-секретаря лидера СПУ Александра МОРОЗА Ирину ГАВРИЛОВУ.

"РУДЬКОВСКИЙ находится в клинике "Борис" и по-прежнему лежит под капельницами", - сказала И.ГАВРИЛОВА.

По ее данным, Н.РУДЬКОВСКИЙ пробудет в больнице "еще не менее двух недель".

Кроме того, говоря о представлении прокурора Киева относительно лишения лицензии на право деятельности адвоката Н.РУДЬКОВСКОГО Алексея БОНЮКА, И.ГАВРИЛОВА заявила, что СПУ расценивает это «как определенное давление на защиту".

По словам И.ГАВРИЛОВОЙ, Соцпартия делает все возможное для решения дела Н.РУДЬКОВСКОГО и крайне обеспокоена попыткой лишить его защиты. "Если адвоката несправедливо лишат лицензии, то, конечно, будет адекватная реакция со стороны юридического департамента. Пока нет необходимости в радикальных действиях", - отметила она.