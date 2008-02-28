Ющенко предложил дискуссию – не такую плоскую как ругань в парламенте

В украинском парламенте проходит не дискуссия по НАТО, а дискуссия о перераспределении власти. В этом уверен Президент Украины Виктор Ющенко, о чем он заявил в своем выступлении на Первом международном форуме "Европа-Украина", который проходит сегодня в Киеве.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, В.Ющенко, говоря о перспективе присоединения Украины к НАТО, отметил, что дискуссия о будущей модели безопасности государства сложнее дискуссии по линии вступать-не вступать. "Она является не такой плоской, как выглядят сегодняшние дискуссии или ругань в парламенте - вступать или не вступать. Извините, нас еще никто не приглашает в НАТО", - отметил Президент.

В.Ющенко при этом подчеркнул, что данную дискуссию не следует политизировать. "То, что проводится сегодня под эгидой определенных политических партий, безусловно, это попытки поменять координацию власти, изменить отношения в том числе и в парламенте, в том числе и в рамках коалиции, и так далее. Это не дискуссия по НАТО, это дискуссия о власти", - подчеркнул Президент.